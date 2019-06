Le Tchad condamne l'attaque contre un aéroport en Arabie saoudite

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, a fermement condamné, jeudi, l'attaque contre le hall d’arrivée de l’aéroport international d’Abha dans la province d’Asir, en Arabie Saoudite, mercredi 12 juin.



L'attaque a blessé 26 passagers de différentes nationalités et causé des dommages matériels. Elle a été revendiquée par la milice yéménite houthie.



La diplomatie tchadienne dénonce "l’usage des drones et projectiles contre des personnes innocentes et des cibles civiles sur le territoire saoudien", et réaffirme la "solidarité du gouvernement tchadien avec le Royaume d’Arabie Saoudite."



"Face à la gravité de la menace que constituent ces attaques pour la sécurité et la stabilité dans toute la région", le ministère des Affaires étrangères souligne "l’urgence d’une solution rapide à la crise yéménite, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité."