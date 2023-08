Le Tchad crée une Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption pour combattre le fléau

Cependant, malgré cette initiative, l'opinion publique reste sceptique, notamment en raison du récent scandale de détournement à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) qui a ébranlé la période de transition l'année dernière.



Le 9 juillet 2022, le président de transition Mahamat Deby a promis de faire preuve de fermeté dans la lutte contre la corruption, tout en reconnaissant que le combat serait difficile, lors de son discours pour l'Aïd el-Adha au Palais de Toumaï. Il a lancé un défi aux "voleurs", en invoquant à la fois la Bible et le Coran.



Selon l'Indice de perception de la corruption (IPC) 2022 publié par Transparency International le 31 janvier, le Tchad se classe au 167ème rang sur 180 pays. Ce rapport met en évidence les lacunes généralisées dans la lutte contre la corruption à travers le monde, avec 95% des pays n'ayant réalisé que des progrès minimes, voire aucun, depuis 2017.



Lors du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont vivement recommandé des actions concrètes et vigoureuses pour lutter contre la corruption. La mise en place de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption représente ainsi une étape importante, mais il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer ce fléau qui entrave le développement du pays.