Le Tchad dénonce un "acte criminel" après le saccage de son Ambassade à Paris

Le ministère des Affaires étrangères du Tchad informe ce mardi 26 mars dans un communiqué parvenu à Alwihda Info, qu'aux environs de 10 heures, "une bande d'une vingtaine de délinquants a fait irruption à l'Ambassade du Tchad à Paris en y agressant le personnel et vandalisant les documents consulaires et autres biens matériels se trouvant au rez-de-chaussée".



Le ministère "condamne avec force cet acte de vandalisme que rien ne justifie, et se félicite de la prompte réaction des forces de l'ordre françaises qui ont interpellé les auteurs de cet acte criminel".



​Il demande aux autorités françaises compétentes de "traduire ces délinquants devant la justice pour répondre de leurs actes. A cet effet, l'Ambassade a d'ores et déjà entamé la procédure requise pour se constituer partie civile", informe le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Béchir Issa Hamidi.



Le ministère demande instamment aux autorités françaises de "veiller à la sécurité de l'Ambassade et de son personnel conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961."