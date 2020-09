Le Tchad dépêche une délégation en Israël

Le directeur adjoint du cabinet civil du chef de l'État tchadien, Abdelkérim Idriss Déby, a rencontré mardi à Jérusalem, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



"Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré aujourd'hui, au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le président du cabinet tchadien Abdelkerim Deby et le chef du service de renseignement tchadien Ahmed Kogri", a indiqué le cabinet du chef du gouvernement israélien.



Il a ajouté : "le Premier ministre a discuté avec eux de la nomination des ambassadeurs et de l'ouverture des représentations, y compris la possibilité d'ouvrir une ambassade à Jérusalem."



Ils ont également discuté du renforcement de la coopération bilatérale dans une série de domaines, notamment la guerre contre le terrorisme, la cyber-technologie, l'eau et l'agriculture.



"Le plus important est de présenter mes plus chaleureuses salutations à votre père et au peuple tchadien", a déclaré Benjamin Netanyahu à Abdelkérim Idriss Déby.



Au cours de la journée, la délégation tchadienne a rencontré le chef du Conseil national de sécurité Meir Ben-Shabbat et le directeur général par intérim du bureau du Premier ministre, Ronen Peretz. Une série de réunions avec d'autres responsables a également eu lieu.



Mardi soir, le chef de la diplomatie tchadienne Amine Abba Sidick a démenti formellement les informations selon lesquelles une ambassade pourrait prochainement être ouverte en Israël.