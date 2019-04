Le Tchad déterminé à appuyer les efforts de paix en Centrafrique

Bangui, la capitale centrafricaine a accueilli ce mercredi 17 avril 2019, la réunion du Groupe International de Soutien à la RCA en présence du ministre des Affaires Étrangères du Tchad, Chérif Mahamat Zène. C’est le Président centrafricain, Faustin-Archange Touadera qui a présidé la cérémonie officielle d’ouverture.



Au cours d’un panel dirigé par le Premier Ministre centrafricain, Firmin Ngrebada, les participants composés des garants, des partenaires, des pays voisins et amis de la RCA ont examiné l’état de mise en oeuvre de l’accord de paix et de réconciliation du 6 février 2019 entre le Gouvernement et 14 groupes armés ainsi que les principaux défis et priorités.



Le Président Faustin-Archange Touadéra a expliqué que cette réunion est une opportunité pour la République Centrafricaine en raison du focus fait sur le renforcement de l’appui de la communauté internationale à la mise en œuvre de l’accord politique de paix et de réconciliation.



Il s’est félicité de l’engouement de l’ensemble des partenaires à s’engager pour apporter les appuis politiques, techniques et financiers nécessaires au suivi de l’accord politique de paix et de réconciliation.



Le Chef de l’Etat a lancé un appel pressant à tous les partenaires qui continuent d’appuyer son pays en vue de mettre en oeuvre les chantiers déjà amorcés par le gouvernement.



Le Ministre Chérif Mahamat Zène quant à lui a réaffirmé la volonté et la nécessité de la République du Tchad à appuyer la RCA pour assurer la mise en œuvre de cet accord, synonyme du retour définitif de la paix.



Le Groupe International de soutien à la République Centrafricaine (ancien Groupe international de contact sur la RCA) a tenu sa première réunion le 11 avril 2018 à Bangui. Cette organisation est placée sous la conduite de l’Union Africaine, des Nations Unies et de la CEEAC.