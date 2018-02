Le Tchad devient le premier État africain à adhérer à la Convention sur l'eau

Le Tchad est devenu le premier pays hors de la région paneuropéenne à adhérer à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l'eau) dont le Secrétariat est assuré par la Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE).



Pays enclavé d'Afrique centrale, le Tchad est confronté à d'importants problèmes de gestion de l'eau et dépend dans une large mesure des ressources en eau qu'il partage avec ses voisins — le Cameroun, la République centrafricaine, la Libye, le Niger, le Nigeria et le Soudan. Dans un contexte où la pénurie d'eau est croissante, assurer une coopération efficace entre les pays en matière de gestion des ressources en eau se révèle être un fondement de plus en plus important pour le développement durable, la paix et la stabilité dans la région.



Les liens inextricables entre l'eau, la paix et la sécurité ont été mis en exergue par le Secrétaire général António Guterres au Conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2017, lorsqu’il a souligné que l'eau sert de catalyseur à la coopération entre les nations.



En adhérant à la Convention sur l'eau, le Tchad confirme son ferme engagement en faveur de la gestion durable des eaux transfrontières par le biais des principes et règles du droit international. Ce faisant, le pays a également démontré son soutien au processus d'universalisation de l'approche de coopération adoptée par la Convention, qui suscite un intérêt croissant à travers le monde et particulièrement en Afrique.



L'adhésion du Tchad à la Convention sur l'eau s'inscrit dans le prolongement de décennies de coopération avec les pays voisins. Par leur adhésion, les autorités tchadiennes se sont en outre engagées à promouvoir la Convention auprès des pays membres des bassins auxquels le Tchad appartient, notamment dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad et de l'Autorité du Bassin du Niger.



Son Excellence M. Sidick Abdelkerim Haggar, Ministre tchadien de l'environnement, de l'eau et de la pêche, a expliqué en quoi la situation du Tchad a motivé l'adhésion à la Convention : « Le lac Tchad est le quatrième plus grand lac d'Afrique. Le bassin du lac Tchad est drainé par deux grands fleuves : le Chari et le Logone, qui sont alimentés en grande partie par des affluents à l'extérieur du Tchad. Outre ces eaux de surface, le système aquifère de grès nubien est partagé entre le Tchad la Libye, le Soudan et l'Égypte. Toutes ces raisons expliquent la nécessité pour notre pays d'adhérer à la Convention sur l'eau, qui fournit un cadre de coopération et d'échange aux niveaux régional et international ».



La Secrétaire exécutive de la UNECE, Mme Olga Algayerova, a déclaré : « La gestion durable de l'eau est d'une importance transversale pour la réalisation des ambitieux Objectifs de Développement Durable. L'adhésion du Tchad, la première hors de la région paneuropéenne, constitue un symbole puissant de la reconnaissance croissante des avantages tangibles que les cadres de coopération, tels que la Convention sur l'eau, peuvent apporter. La UNECE est prête à partager avec le Tchad et d'autres pays, l'expérience qu'elle a acquise depuis plus de 20 ans au service de la Convention sur l'eau, en rassemblant les pays afin de trouver des solutions durables en réponse aux défis – et au potentiel - que présente la gestion partagée des ressources en eau ».



M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties à la Convention, a félicité le Tchad pour son adhésion et a souhaité la bienvenue au pays au sein de la communauté des Parties. « L'adhésion du Tchad est une étape décisive pour la Convention et j'espère que cette adhésion motivera d'autres pays à y adhérer », a déclaré M. Kovacs avant de rappeler que le Tchad a déjà joué un tel rôle auprès d'autres pays africains, dans le cadre de la Commission de Bassin du lac Tchad et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).



Le processus d'adhésion à la Convention sur l'eau a déjà contribué à réunir des intervenants clés au Tchad afin de répondre aux préoccupations et priorités du pays en matière de gestion de l'eau. Cela concerne le gouvernement, notamment le Ministère de l'environnement, de l'eau et de la pêche, le Ministère de la production, de l'irrigation et de l'équipement agricole et le Secrétaire général adjoint du Gouvernement, au même titre que le parlement et la société civile.



L'adhésion du Tchad soutiendra une gestion de l'eau améliorée au niveau national et fournira un cadre solide pour renforcer et faire progresser la coopération transfrontière.