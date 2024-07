Le Tchad et l'Azerbaïdjan scellent un partenariat sportif pour briller aux Jeux Olympiques 2028 et 2032

Le partenariat a été signé le 27 juillet 2024 à Paris entre le Ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, M. Abakar Djermah Aumi, et son homologue azerbaïdjanais, M. Farid Gayibov. L'objectif est d'augmenter les chances de qualification des sportifs de ces deux pays pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et de Brisbane 2032.



Le partenariat couvre plusieurs domaines sportifs : sports de haut niveau, sports de masse, sport adaptatif, échange d'experts, science du sport, technologie et infrastructure sportives, gestion du sport, médecine du sport, promotion du sport.

Des actions concrètes sont prévues, comme encourager les visites et l'entraînement des athlètes dans les deux pays, réaliser des formations sportives conjointes, encourager l'éducation et la formation d'experts dans divers domaines et faciliter l'échange de personnel technique et scientifique.



Ce partenariat marque le début d'un "agenda 2028-2032 pour la professionnalisation du sport au Tchad". Les deux pays frères et amis souhaitent créer un véritable "pont sportif" entre N'Djamena et Bakou.



Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique de développement et de renforcement des capacités sportives des deux pays en vue des prochains Jeux Olympiques.

Ce partenariat entre le Tchad et l'Azerbaïdjan est un signal fort qui témoigne de la volonté des deux pays de développer leurs relations dans le domaine du sport. Il ouvre de nouvelles perspectives pour le sport tchadien et constitue un levier important pour le développement du pays.