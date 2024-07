Le Tchad et l'Égypte renforcent leur coopération pour la paix au Soudan

La nécessité de coordonner les efforts pour parvenir à une paix durable et définitive au Soudan. Les deux pays, qui partagent une frontière avec le Soudan, sont gravement affectés par l'instabilité dans ce pays. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir le processus de transition politique en cours au Soudan et à travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans la région.



Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et l'Égypte. Les deux diplomates ont souligné les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui unissent leurs deux pays. Ils ont réaffirmé leur volonté de dynamiser davantage la collaboration sur des questions d'intérêt commun.



Cette rencontre illustre la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique pour la stabilité et le développement sur l'axe N'Djamena - Le Caire. La coopération entre le Tchad et l'Égypte est essentielle pour relever les défis communs auxquels sont confrontés les deux pays et pour promouvoir la paix et la prospérité dans la région.



Le Tchad et l'Égypte ont également discuté de la situation des réfugiés soudanais. Les deux pays accueillent des centaines de milliers de réfugiés soudanais qui ont fui la guerre et la persécution. Ils ont convenu de travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et pour trouver des solutions durables à leur situation.



Les deux pays ont également réaffirmé leur engagement à respecter les principes de la Charte de l'Union africaine et à promouvoir l'intégration régionale.



La rencontre entre le Tchad et l'Égypte a été une réussite qui contribuera à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.