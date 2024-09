Le Tchad et l'Inde renforcent leur coopération dans le secteur des infrastructures

Le Tchad ouvre ses portes aux investissements indiens. Ce 26 septembre 2024, Madame Haoua Abdelakerim Ahmadaye, Secrétaire d'État aux Infrastructures, chargée de l'Entretien, a reçu une délégation d'investisseurs indiens conduite par Shiv Kumar, 2e Secrétaire à l'ambassade de l'Inde au Tchad.



Les échanges ont porté principalement sur les opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures au Tchad. Les investisseurs indiens, intéressés par le développement du pays, ont manifesté leur volonté de collaborer avec les autorités tchadiennes dans la production et la fourniture de matériaux de construction. Ils se sont également engagés à faciliter l'accès à des financements auprès de bailleurs de fonds internationaux.



De son côté, la Secrétaire d'État a souligné l'importance de ce partenariat pour la réalisation des ambitions du gouvernement tchadien en matière d'infrastructures. Elle a rappelé les grands projets de construction de routes et de ponts prévus dans le cadre du programme quinquennal du Président Mahamat Idriss Deby Itno.



Pour concrétiser ces projets, un forum sur les infrastructures sera organisé d'ici la fin de l'année. Cet événement réunira les partenaires techniques et financiers, les entreprises du secteur et les autorités tchadiennes afin de discuter des modalités de mise en œuvre des projets et d'attirer de nouveaux investissements.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Tchad et l'Inde. Elle témoigne de l'attractivité du marché tchadien pour les investisseurs étrangers et de la volonté du gouvernement à développer les infrastructures du pays.