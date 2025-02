Le Tchad et l'Inde renforcent leur coopération dans les secteurs du pétrole et des mines

La ministre tchadienne du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixé Naïmbaye, a reçu en audience, ce vendredi 14 février 2025, une délégation indienne conduite par M. Sewala Naik Mude, vice-ministre pour l'Afrique centrale et occidentale au Ministère des Affaires Extérieures de l'Inde. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.



Les discussions ont porté principalement sur les opportunités de coopération dans les secteurs du pétrole et des mines, deux domaines clés pour le développement économique du Tchad. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les échanges commerciaux et d'investir dans des projets communs.



Des perspectives prometteuses



Cette rencontre a permis de mettre en évidence le potentiel de coopération entre le Tchad et l'Inde. Les deux pays disposent de ressources naturelles complémentaires et peuvent bénéficier d'un partage d'expertise. Les domaines de coopération potentiels sont nombreux, notamment :



Le secteur pétrolier : Le Tchad dispose d'importantes réserves de pétrole et l'Inde est un grand consommateur d'énergie. Les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans l'exploration, la production et la commercialisation du pétrole.

Le Tchad dispose d'importantes réserves de pétrole et l'Inde est un grand consommateur d'énergie. Les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans l'exploration, la production et la commercialisation du pétrole. Le secteur minier : Le Tchad possède également des ressources minérales importantes, notamment de l'or et de l'uranium. L'Inde dispose d'une expertise reconnue dans le domaine minier et pourrait aider le Tchad à développer ce secteur.

Le Tchad possède également des ressources minérales importantes, notamment de l'or et de l'uranium. L'Inde dispose d'une expertise reconnue dans le domaine minier et pourrait aider le Tchad à développer ce secteur. Les transferts de technologie: L'Inde pourrait apporter son expertise technologique au Tchad pour développer ses industries et améliorer les conditions de vie de sa population.

Un partenariat gagnant-gagnant



Ce partenariat entre le Tchad et l'Inde est mutuellement bénéfique. Pour le Tchad, il s'agit d'attirer des investissements étrangers et de développer ses ressources naturelles. Pour l'Inde, il s'agit de sécuriser ses approvisionnements en matières premières et de renforcer son influence en Afrique.