Le Tchad et la Centrafrique déterminés à renforcer leur coopération

Les travaux de la 14ème session de la commission de coopération Tchad-Centrafrique ont pris fin samedi à N'Djamena. Les deux parties ont défini de nouveaux axes visant à renforcer la coopération entre les deux pays.



Les experts des deux délégations ont examiné des questions d'ordre sécuritaires, consulaires, humanitaires, judiciaires, économiques, commerciales, douanières, scientifiques et techniques, a précisé la directrice générale adjointe du ministère tchadien des affaires étrangères, Ledjima Sandra Badda Maillot.



"Nous avons initié la dynamique nouvelle et nécessaire à notre coopération bilatérale. Nous poursuivons ensemble le futur de notre histoire commune et fraternelle en faisant fi des frontières qui ont séparées injustement des familles entières", a déclaré la ministre centrafricaine des affaires étrangères, Sylvie Baipo Temon, lors d'une conférence de presse commune.



La question de la sécurisation de la frontière commune a été évoquée entre les experts des deux pays. Selon la ministre, "des travaux complémentaires et approfondis sont à mener dans un bref délai afin de permettre la mise en oeuvre et la mise en application des solutions idoines aux problèmes qui ternissent nos frontières".



​Pour sa part, le ministre tchadien des affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a expliqué que "le Tchad, en fonction des progrès attendus dans l'amélioration des conditions sécuritaires à la frontière, est disposé à examiner la réouverture de sa frontière".



La frontière entre le Tchad et la Centrafrique, longue de 1 197 kilomètres, est fermée depuis début mai 2014 pour des raisons sécuritaires. Une timide réouverture a eu lieu mi-2019 afin de faciliter les échanges commerciaux.



La 15ème session de la commission mixte Tchad-Centrafrique se tiendra à Bangui en 2021.