Le Tchad et la Hongrie renforcent leur coopération dans le secteur de l'élevage

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions sur la possibilité de transférer les expériences et les expertises hongroises dans le domaine de l'élevage et du développement rural au Tchad.





La réunion fait également suite à la poursuite d'un projet de coopération entre l'Institut de recherche sur l'élevage du Tchad et l'Université agricole de Hongrie. Cette collaboration vise à renforcer les capacités tchadiennes et à moderniser les pratiques d'élevage, contribuant ainsi au développement du secteur rural et à l'amélioration de la production animale dans le pays.