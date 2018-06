Le Tchad et le CORAF s’engagent à promouvoir les technologies intelligentes face au climat

TCHAD Le Tchad et le CORAF s’engagent à promouvoir les technologies intelligentes face au climat

- 21 Juin 2018 modifié le 21 Juin 2018 - 00:07





N’Djamena, Tchad, le 19 juin 2018. Le Gouvernement de la République du Tchad et le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le Développement agricoles (CORAF) ont signé aujourd’hui à N’Djamena, un accord en vue de promouvoir et d’accélérer l’adoption de technologies améliorées, en particulier les innovations intelligentes face au climat.



Le Tchad connaît actuellement des conditions climatiques erratiques et la dégradation des terres. L’accord signé entre les deux parties facilitera le déploiement de technologies sensibles au climat dans les secteurs prioritaires dans les communautés ciblées au Tchad.



Le gouvernement du Tchad a récemment reçu un financement du Groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du ProPAD, le projet d’amélioration de l’agriculture et de la productivité axé sur la résilience face au climat.



Au cœur du programme se trouve la promotion de technologies améliorées pour renforcer la résilience des communautés touchées par le changement climatique, augmenter la productivité agricole et renforcer les systèmes de production des populations ciblées.



Le ProPAD cherche à utiliser l’approche du Programme de productivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO) pour accélérer la fourniture de technologies qui peuvent améliorer la productivité agricole.



Plus de 200 technologies ont été publiées au cours des dix dernières années dans le cadre du PPAAO. Ces technologies ont été adoptées par près de 4,5 millions de producteurs et de transformateurs sur environ 4,8 millions d’hectares.



Les experts affirment que la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dépend de l’accélération de l’adoption de ces technologies.



« L’accord que nous signons aujourd’hui à N’Djamena ouvre non seulement l’accès à l’utilisation des technologies générées par le PPAAO pour améliorer la résilience des communautés au Tchad, mais témoigne également de l’esprit fondateur et du principe du CORAF pour renforcer l’intégration régionale », explique le Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif du CORAF.



L’insécurité alimentaire touche environ 1,4 million de personnes au Tchad, soit environ une personne sur dix, selon la Banque mondiale qui souligne des risques d’exacerbation de la situation avec les changements climatiques.



Dans le cadre des recherches sur les variétés intelligentes face au climat, le Centre régional d’excellence du CORAF basé au Sénégal, a développé des variétés d’arachide et de niébé qui aident aujourd’hui les agriculteurs à s’adapter aux effets du changement climatique.



Beaucoup de centres nationaux de spécialisation du CORAF travaillent sur des produits agricoles clés qui sont pertinents pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Tchad. C’est le cas par exemple, du centre de recherche sur l’élevage au Niger, du centre de recherche sur le maïs au Bénin, du centre de recherche sur les céréales sèches au Sénégal, du centre de recherche sur les fruits et légumes au Burkina Faso, du centre de recherche sur les raciness et tubercules au Ghana et enfin du centre de recherche sur le riz au Mali.





