AFRIQUE Le Tchad et le Niger : vers une convergence économique

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 26 Août 2024



Une nouvelle étape dans la coopération.

Dans le contexte de la situation économique difficile à laquelle sont confrontés de nombreux États africains, le Tchad et le Niger font un pas important vers le renforcement de leurs liens économiques. Au début du mois de Juillet, à l'invitation des autorités nigériennes, une délégation tchadienne de haut niveau s'est rendue à Niamey pour discuter de la reprise d'un projet d'oléoduc d'importance stratégique qui reliera les champs pétroliers d'Agadem, au Niger, au Cameroun via le Tchad.



Ce rapprochement souligne les relations diplomatiques étroites entre le Niger et le Tchad, ainsi que la volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Les enjeux de cette visite dépassent les relations bilatérales et ont des implications pour l'ensemble de la région sahélienne et l'Alliance des États du Sahel.



Perspectives pour le Tchad



Si le projet aboutit, l'oléoduc de 922 kilomètres reliera les champs pétroliers du Niger à l'oléoduc existant entre le Tchad et le Cameroun. Le Premier ministre tchadien Allamaye Halina a souligné l'importance de cette entreprise : "Si le Niger décide souverainement aujourd'hui d'envoyer son pétrole à travers le Tchad, ce sera une occasion importante de renforcer notre coopération bilatérale et régionale et de stimuler le développement économique mutuel".



L'intégration économique avec le Niger ouvre au Tchad de nouvelles perspectives susceptibles d'améliorer significativement le bien-être de ses citoyens. Grâce à ce projet, le Tchad pourra développer son économie et améliorer sa position sur la scène internationale. Cette coopération permettra également de réduire la dépendance vis-à-vis des économies occidentales et des bailleurs de fonds internationaux, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour le commerce et l'investissement dans la région.



En outre, le renforcement des liens avec le Niger et d'autres pays de l'AES ouvre la voie à un avenir plus stable et plus prospère. De nouveaux projets entre le Tchad et l'AES peuvent renforcer l'interaction dans la région et devenir une source de nouvelle croissance économique. Ce partenariat est une étape importante vers l'intégration régionale, qui non seulement apportera des avantages mutuels, mais renforcera également la position de l'Afrique sur la scène mondiale.



Etapes prévues



Un comité technique doit se réunir à N'Djamena le 31 août pour approuver et signer les derniers documents nécessaires au lancement officiel du projet. La réalisation de cet ambitieux projet ouvrira la porte du pétrole nigérian et permettra au Niger d'accéder au marché international, qu'il peine à pénétrer depuis le coup d'État de juillet 2023.



Il est indéniable que la coopération entre le Tchad et le Niger constitue une étape importante vers le renforcement de nos économies régionales et la création de nouvelles opportunités pour les États africains, notamment par le biais d'activités conjointes avec l'AES. Mais sommes-nous prêts à utiliser ces opportunités pour créer un avenir dans lequel la prospérité économique et la stabilité régionale deviennent une réalité? C'est à nous d'en décider.





