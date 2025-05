Tchad : Le Ministre de la Santé mobilisé contre la fabrication et la commercialisation d'alcool frelaté à Moundou

Le ministre a souligné la gravité du problème, expliquant que la consommation d'alcool frelaté constitue non seulement un enjeu de santé publique majeur, mais également une question de sécurité, car l'abus d'alcool chez les jeunes peut entraîner des comportements dangereux et perturber la tranquillité de la population.





La mission avait pour objectifs de contrôler et d'inspecter les lieux de production et de stockage d'alcool frelaté, d'identifier les autres sources d'approvisionnement, de vérifier la conformité des dossiers administratifs des usines et de mettre en place des mécanismes efficaces pour l'application du décret 2835 interdisant la fabrication, la commercialisation et la consommation de cet alcool dangereux.





L'inspecteur technique chargé des programmes et projets du ministère de la Santé Publique et de la Prévention, Mahamat Ismael Hosky, a présenté un rapport détaillé de la mission, mettant en lumière les nombreuses insuffisances constatées qui exposent les consommateurs à de graves conséquences sanitaires. Il a précisé les étapes suivies lors de cette descente sur le terrain et les différentes parties prenantes rencontrées pour recueillir les informations nécessaires. La mauvaise gestion des déchets et le non-respect des normes requises ont été des points centraux des discussions lors de cette restitution.





L'équipe a également mené des investigations chez les grossistes, découvrant d'autres types d'alcool frelaté provenant de N'Djaména et de certains pays voisins, a révélé l'inspecteur.





Suite à ces constats, l'équipe de contrôle a formulé des recommandations pressantes, demandant aux ministères concernés de renforcer considérablement le dispositif de contrôle et d'inspection, conformément aux textes de loi en vigueur, afin de protéger efficacement la population, en particulier les jeunes.





Dans la série des interventions, la secrétaire d'État à la Santé Publique et à la Prévention a insisté sur la nécessité d'intensifier les stratégies de sensibilisation pour mieux informer et orienter les jeunes sur les dangers de l'alcool frelaté. Le Dr Mbaïdédji Dékandji Francine a sollicité l'implication de tous les leaders d'opinion pour conscientiser la population sur les risques liés à cette substance nocive.





Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Goukouni Sidimi, a assuré que les autorités locales sont pleinement disposées à mettre en œuvre les décisions issues des missions d'inspection, dans le but primordial de préserver la santé de la population. Il a également plaidé pour le renforcement des structures de contrôle afin de garantir le respect de la loi.





Le secrétaire général adjoint du ministère du Commerce, Gademi Abderrahmane, a souligné l'importance de la poursuite des missions de contrôle pour identifier précisément les problèmes et prendre des mesures appropriées. Il a assuré de la pleine collaboration de leurs services avec les institutions impliquées dans cette lutte.





La directrice générale adjointe du CCOQDA, Nourah Moussa Kadam, a affirmé la disponibilité de son institution à effectuer des analyses approfondies sur le terrain afin d'aider les services techniques à prendre des décisions éclairées. Elle a également expliqué les méthodes d'analyse utilisées et le processus de publication des résultats.





Le directeur général adjoint de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, Dr Ayoub Moussa Abderamane, a insisté sur la nécessité impérieuse de respecter les textes réglementaires pour contrer efficacement les méfaits de l'alcool frelaté.





En conclusion de cette séance, le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a demandé aux services techniques de revoir la manière de communiquer les résultats des analyses afin d'éviter toute mauvaise interprétation. Il a sollicité l'implication de tous les départements ministériels concernés pour renforcer l'arsenal juridique et opérationnel de lutte contre l'alcool frelaté, tout en consolidant la coordination et la dynamique d'ensemble pour éradiquer ce fléau.





Le ministre a remercié chaleureusement le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental pour son engagement envers la santé de sa population. Il a proposé la mise en place d'une stratégie de contrôle et de lutte renforcée contre les fabricants et les commerçants d'alcool frelaté, annonçant une mission élargie pour recueillir davantage d'informations et sanctionner les contrevenants conformément à leurs actes.





Enfin, le ministre a brièvement présenté le système de santé tchadien, sa structure pyramidale, ses missions, les défis auxquels il est confronté et ses attentes, soulignant l'apport essentiel des plus hautes autorités du pays à ce secteur et exhortant tous les acteurs à se mobiliser pour protéger la jeunesse des conséquences dévastatrices de l'alcool frelaté.