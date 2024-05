Un accord de financement de 20 millions de dollars a été signé entre le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, représenté par Mahamat Assileck Halata, et le PNUD. Ce financement, octroyé par la Banque mondiale, a pour objectif de renforcer la résilience des communautés et de lutter contre les inondations.