Le Tchad et le Portugal renforcent leurs liens diplomatiques

Cérémonie au Palais National de Belém

La cérémonie s'est tenue dans un cadre solennel et coloré au palais national de Belém. Ce moment marque une étape importante dans le renforcement des relations diplomatiques entre le Tchad et le Portugal.





Présentation des Lettres de Créance

Lors de cette cérémonie, quatre autres ambassadeurs non-résidents (d'Andorre, de Brunei, de Jordanie et de Tanzanie) ont également présenté leurs lettres de créance au Président de la République du Portugal, soulignant ainsi l'importance de la diplomatie internationale et des relations bilatérales.





Cette rencontre ouvre la voie à de futures collaborations et échanges entre le Tchad et le Portugal, dans divers domaines d'intérêt commun.