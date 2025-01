Le Tchad exprime sa solidarité avec la Chine après le séisme de Xigaze

Ce séisme, qui a secoué la région du Xizang, a causé d'importantes pertes humaines et matérielles. Le Président Mahamat Idriss Deby Itno, en tant que dirigeant d'une nation africaine amie de la Chine, a tenu à manifester sa solidarité avec le peuple chinois en ces moments difficiles.



" Ayant appris la triste nouvelle du séisme qui a frappé le district de Dingri de la ville de Xigaze en Chine, une catastrophe ayant causé un nombre important des morts et des blessés, je voudrais adresser, au nom du peuple tchadien, du gouvernement du Tchad et à mon nom propre, au président Xi Jinping, au gouvernement et au peuple chinois, toute notre compassion, notre solidarité et nos sincères condoléances. Prompt rétablissement aux blessés", a écrit le Maréchal.



Le message du président tchadien souligne la profondeur des relations entre les deux pays et témoigne de l'esprit de solidarité qui les unit. Cette expression de compassion est un geste fort qui renforce davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Tchad et la Chine.