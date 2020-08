Le Tchad lance un diagnostic de son système sanitaire en vue d'une réforme

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé lundi matin un atelier de diagnostic de santé et de solidarité nationale. L’objectif est simple : identifier les dysfonctionnements du système sanitaire, y remédier.



Les dysfonctionnements du système sanitaire national, il en existe une avalanche. Il s’agit de la mortalité maternelle et infantile qui reste élevée, en dépit de tous les efforts consentis.



860 femmes meurent en couche pour 100 000 naissances, 720 nouveau-nés périssent pour 10 000 naissances, comptabilise le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Amadou Moctar Diallo.



Outre ces décès, “la population perd la confiance en la médecine conventionnelle’’, reconnait le secrétaire d’État à la Santé publique, Dr. Djiddi Ali Sougoudi. Par conséquent, cette population préfère se tourner vers les charlatans et marabouts, peu efficaces.



Les expressions “aucune femme ne doit mourir en donnant la vie’’, “polio hors du Tchad’’ traduisent l’exacerbation de cette masse, indique le membre du gouvernement.



L’autre problème non des moindres du système sanitaire tchadien demeure la mauvaise exploitation ou même l’inexploitation de certaines reformes. Les experts sont donc appelés à réactualiser lesdites reformes en les harmonisant avec la reforme en cours, tout en tenant compte des difficultés humaines, matérielles et financières.



Ils sont regroupés autour de thèmes bien précis et possèdent une dizaine de jours pour élaborer de nouvelles stratégies.