Le Tchad met à l'honneur le dromadaire lors de sa Journée Internationale dédiée

Le président de la Fédération Tchadienne de Course de Dromadaire, Cherif Allatchi Galma, souligne que la Journée Internationale du Dromadaire offre une occasion unique de mettre en avant l'importance de ces courses et leur impact sur la reconnaissance de notre pays en tant que terre de connaisseurs, spécialistes, éleveurs, jockeys et passionnés de cet animal au Tchad.



De son côté, le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine, du Tourisme et de l'Artisanat, Abakar Rozi Teguil, rappelle que le dromadaire, animal emblématique des régions arides, joue depuis des siècles un rôle essentiel dans notre histoire et notre culture. Il est un compagnon fidèle pour les peuples nomades du Sahara, leur offrant transport, nourriture et abri dans des conditions extrêmes.



Cette journée offre également l'occasion de mettre en lumière le potentiel touristique que représente le dromadaire dans notre pays. Le Tchad possède des paysages désertiques à couper le souffle, où les dromadaires évoluent avec grâce et sérénité. Toutefois, le changement climatique et d'autres facteurs menacent la survie de nos dromadaires et de leur habitat.



Le dromadaire joue un rôle capital dans l'économie de notre pays. Selon les récentes statistiques de la FAO, le Tchad est classé premier en termes d'élevage de dromadaires avec plus de 7 millions de têtes.



Le Tchad a la possibilité de faire du dromadaire un symbole de fierté nationale et un moteur de développement durable au profit de tous les Tchadiens.