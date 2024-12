Le Tchad met en lumière l'importance de la microbiologie pour le développement

Les journées scientifiques organisées par la Société tchadienne de microbiologie ont ouvert leurs portes ce 2 décembre à l'ONAMA. Cet événement majeur, placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, rassemble des microbiologistes de toute l'Afrique pour discuter des avancées de leur discipline et de leur rôle dans le développement socio-économique.





Le rôle crucial des microbes



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, a souligné l'importance de la microbiologie dans la vie quotidienne. Il a rappelé que les microbes, souvent associés à des maladies, jouent également un rôle essentiel dans de nombreux processus naturels et industriels. "Le thème de cette conférence, 'Microbiologie et développement', est particulièrement pertinent", a-t-il déclaré. "Il nous rappelle que les microbes peuvent être à la fois une menace et une opportunité."





Des échanges fructueux entre experts



Les participants à ces journées scientifiques, venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun, de la France et du Tchad, échangeront sur une multitude de sujets liés à la microbiologie. Les thèmes abordés couvriront un large spectre, allant de la résistance aux antibiotiques à l'utilisation des micro-organismes dans l'industrie agroalimentaire.





Le professeur Ban-Bo Bebanto Antipas, président du comité d'organisation, a souligné l'importance de ces échanges pour renforcer les collaborations entre les chercheurs et les institutions. "En réunissant des experts de différents horizons, nous favorisons l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles collaborations", a-t-il déclaré.





Les enjeux de la microbiologie au Tchad



Au Tchad, la microbiologie est confrontée à de nombreux défis, notamment la résistance aux antibiotiques, les maladies infectieuses et le manque de ressources. Ces journées scientifiques offrent une opportunité unique de discuter de ces problématiques et de trouver des solutions adaptées au contexte local.





Les perspectives d'avenir



Les participants à ces journées scientifiques ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de la microbiologie au Tchad et en Afrique. Ils ont souligné l'importance d'investir dans la recherche, de former de jeunes chercheurs et de renforcer les collaborations internationales.







Les journées scientifiques organisées par la Société tchadienne de microbiologie marquent une étape importante dans le développement de cette discipline au Tchad. En réunissant les meilleurs experts du domaine, cet événement contribue à renforcer la recherche, à promouvoir l'innovation et à améliorer la santé des populations.