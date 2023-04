Le Tchad ouvre un couloir humanitaire pour les réfugiés soudanais : plus de 10.000 personnes accueillies

Selon le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, entre 10 000 et 20 000 personnes, principalement des familles, ont été accueillies dans la province du Ouaddai, plus précisément dans le département d'Assoungha. Un couloir humanitaire a été ouvert pour permettre aux réfugiés de trouver refuge au Tchad.



Chaque jour, un nombre croissant de réfugiés afflue dans la province du Ouaddai. Les autorités tchadiennes continuent de travailler avec les organisations internationales pour fournir un soutien humanitaire et aider à assurer la sécurité et la protection des réfugiés.



Le Tchad, qui partage une frontière avec le Soudan, a été témoin de plusieurs afflux de réfugiés au cours des dernières années en raison de la situation instable dans la région.