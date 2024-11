Au cœur des discussions, une résolution historique a été adoptée à l'unanimité par les membres de l'AFCNO. Celle-ci confère au président et au comité exécutif de l'association de plus larges pouvoirs pour mener à bien des actions visant à renforcer l'influence de la Francophonie sportive sur la scène internationale.



Cette résolution autorise notamment le comité exécutif à proposer des réformes en profondeur des statuts de l'AFCNO. L'objectif est clair : adapter l'association aux enjeux du sport mondial et la rendre plus compétitive.



Le ministre Abakar Djermah Aumi a souligné l'importance de cette nouvelle dynamique pour la Francophonie sportive. "Notre défi est de moderniser notre institution et de replacer la Francophonie sportive au cœur du mouvement sportif mondial", a-t-il déclaré. Sous sa direction, l'AFCNO ambitionne de devenir un acteur incontournable du sport mondial, en défendant les valeurs de l'olympisme et en promouvant la coopération entre les pays francophones.



En plaçant un Tchadien à la tête de l'AFCNO, c'est tout le continent africain qui est mis à l'honneur. Le Tchad, sous la conduite du ministre Abakar Djermah Aumi, assume ainsi un rôle moteur dans le développement du sport en Afrique et dans le monde francophone. Cette nomination est également une reconnaissance du dynamisme et de l'engagement du Tchad dans le domaine sportif.



Les prochaines années s'annoncent riches en défis pour l'AFCNO. Le comité exécutif, sous la direction du ministre Abakar Djermah Aumi, va désormais travailler d'arrache-pied pour mettre en œuvre les décisions prises lors de l'Assemblée Générale de Lisbonne. Les attentes sont grandes et les sportifs francophones du monde entier sont impatients de voir les fruits de ces réformes.