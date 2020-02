Le Tchad prend part au 36ème conseil ordinaire de l'UA

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Mahamat Zene Chérif, a pris part jeudi au 36ème conseil ordinaire de l'union Africaine qui s'est ouvert à Addis-Abeba, en Ethiopie.



Au cours des deux jours de travaux, les ministres africains des Affaires étrangères vont se pencher sur les questions à l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'union Africaine qui se tiendra ce dimanche 9 février 2020.



Les ministres examineront le rapport de la 39ème session ordinaire du comité des représentants permanents et le rapport annuel sur les activités de l'Union Africaine et de ses organes.



Cette année, le 33ème sommet de l'UA est axé sur le thème : "faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique."



Le président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est félicité des efforts des États membres dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité des populations.



Il a estimé que "malgré les efforts des États membres, les défis sécuritaires restent toujours une force majeure pour le continent africain."