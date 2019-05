Le Tchad présente ses condoléances après l'explosion d'un camion citerne au Niger

Le Président de la République Idriss Déby a adressé ce mardi un message de condoléances à son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, "suite à l’explosion d’un camion citerne qui a endeuillé une cinquantaine de familles et fait de nombreux blessés", indique la Présidence.



Le drame s’est produit lundi vers une heure du matin, à quelques centaines de mètres de l’aéroport international de Niamey. La plupart des victimes tentaient de récupérer de l’essence qui coulait du camion renversé.



Selon les premiers éléments de l’enquête de la police judiciaire (PJ), une défaillance technique est à l’origine du renversement du camion. Le véhicule transportait 50.000 litres d’essence et avait quitté la semaine dernière la Soraz (Société de raffinage de Zinder) dans le centre sud du pays, à 1000 kilomètres de la capitale.



« Selon les explications du conducteur du camion-citerne qui est entre nos mains, il était là afin (d’accomplir) les formalités douanières pour transporter son carburant au Burkina Faso, quand un incident électrique a provoqué des défaillances sur toutes les commandes (du camion), particulièrement sur les freins, il n’avait d’autre choix que d’essayer de stopper sa machine et le véhicule s’est renversé », a raconté à la télévision Boubacar Rabiou Daddy, le directeur de la PJ.



Un nouveau bilan



« Le bilan a malheureusement évolué, il s’est alourdi peu avant l’inhumation lundi après-midi (des premières victimes) pour atteindre jusqu’à 60 morts », a annoncé le capitaine Hamani Adamou Abdoul-Aziz, commandant du Groupement d’incendie et de sécurité de Niamey, dans une déclaration à la télévision d’Etat.



Avec AFP.