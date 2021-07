Le Tchad rapatrie de la Centrafrique plusieurs de ses ressortissants libérés

Un avion spécial de la Tchadia Airlines, affrété sur instruction du président du Conseil militaire de transition, a rapatrié ce samedi à N'Djamena des ressortissants tchadiens qui avaient été arrêtés en Centrafrique.



Ils ont été accueillis à l'aéroport Hassan Djamous par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger, Oumar Ibni Daoud.



"C'est un sentiment de joie. Nos concitoyens vont regagner leurs familles. Nos concitoyens sont aujourd'hui libérés. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour cet acte", a déclaré Oumar Ibni Daoud.



Les 23 ressortissants tchadiens, accusés de collision avec des rebelles centrafricains, ont été arrêtés le 24 avril 2021 à Bozoum, une zone aurifère puis transférés vers la capitale Bangui. A la suite d’un procès en justice, ils ont été libérés le 29 juin 2021 pour faits non constitués.



Depuis leur arrestation jusqu'à leur libération, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Tchad à Bangui ont suivi de près le dossier.