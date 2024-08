Le Tchad rayonne à Paris : Des jeunes engagés aux côtés des athlètes aux jeux olympiques

Ces jeunes Tchadiens auront la chance de vivre de l'intérieur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils pourront ainsi soutenir et encourager les athlètes tchadiens qui participeront aux compétitions olympiques.



L'initiative de l'ambassade de France au Tchad d'offrir à de jeunes Tchadiens l'opportunité de vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 constitue un événement marquant dans le paysage des relations franco-tchadiennes et des échanges culturels. Cette expérience unique offre une perspective inédite sur les enjeux de la coopération internationale dans le domaine du sport et de la jeunesse.