Le Tchad reçoit un important don de la Chine pour améliorer l'accès à l'eau potable

Le mercredi 3 janvier 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a présidé une cérémonie de remise d'équipements et de moyens roulants offerts par la Chine. Ce don, entièrement financé par le gouvernement chinois, permettra de renforcer la mise en œuvre du projet d'aide à l'approvisionnement en eau dans les provinces de l'Ennedi Est, du Salamat et du Mandoul.





Un partenariat fructueux





La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad, S.E.M Wang Xining, qui a souligné l'importance de ce projet pour les populations tchadiennes. Ce don, qui comprend des équipements informatiques, des kits de mesure sur le terrain et des véhicules, est un témoignage de la coopération fructueuse entre les deux pays.





Un projet d'envergure





Le projet d'aide à l'approvisionnement en eau, qui bénéficie de ce soutien chinois, est d'une grande envergure. Il prévoit la réalisation de nombreuses infrastructures hydrauliques, telles que :



57 mini-adductions d'eau potable (AEP)

520 forages équipés de pompes manuelles

48 puits pastoraux

129 blocs de latrines

67 unités de balises pour le couloir de transhumance



Par ailleurs, le projet comprend également des études approfondies sur les ressources en eau souterraine, notamment les grès de Nubie, afin d'optimiser leur exploitation.





Un impact significatif sur la vie des populations





Ce projet aura un impact significatif sur la vie des populations des régions ciblées, en améliorant considérablement leur accès à l'eau potable. En effet, l'accès à une eau de qualité est essentiel pour préserver la santé, développer l'agriculture et améliorer les conditions de vie en général.