Le Tchad renforce la réponse aux inondations : Focus sur la santé des populations sinistrées

Face aux conséquences des récentes inondations qui ont frappé le Tchad, les autorités et les partenaires humanitaires redoublent d'efforts pour apporter une assistance aux populations sinistrées. Ce vendredi, une mission conjointe du système de gestion des inondations et de l'UNICEF s'est rendue sur les sites de Toukra et Farcha Milézi afin d'évaluer les conditions de vie et de santé des populations affectées.





Une attention particulière portée à la santé maternelle et infantile





L'objectif principal de cette mission était de suivre les activités des équipes médicales d'urgence et des agents de santé communautaire. L'UNICEF a particulièrement mis l'accent sur les activités liées à la vaccination des enfants, au suivi des femmes enceintes et à la promotion de l'allaitement maternel exclusif.





Ces interventions sont cruciales pour prévenir les épidémies et garantir la santé des populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants. Les équipes médicales ont ainsi mené des campagnes de vaccination, dispensé des conseils en matière de santé maternelle et infantile et distribué des kits d'hygiène.





Des défis à relever





Malgré les efforts déployés, les équipes sur le terrain ont fait part de certaines difficultés, notamment liées à l'accès aux sites les plus reculés et au manque de certains équipements médicaux. Ces préoccupations ont été soulevées lors des échanges avec la délégation de l'UNICEF afin de trouver des solutions adaptées.





Un partenariat fructueux





Le partenariat entre le Tchad et l'UNICEF s'avère essentiel dans la gestion de cette crise. L'UNICEF apporte un soutien technique et financier important aux autorités tchadiennes pour répondre aux besoins humanitaires des populations sinistrées.