Le Tchad renforce sa coopération avec la FIFA et la CAF pour le développement du football national

Rencontre Succeedant l'Élection

Objectifs de la Réunion

La formation des jeunes talents

La gestion des infrastructures sportives

Le soutien aux équipes nationales

Engagement de la FIFA

Le 1er mars 2025, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a élu son nouveau Bureau Exécutif. Cet événement marquant a rassemblé des acteurs majeurs du football mondial, avec la présence de représentants de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF). La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale, pleine d'espoir pour le développement du football au Tchad.Suite à cette élection, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, a organisé le 2 mars 2025 une rencontre avec les délégués de la FIFA et le nouveau Bureau Exécutif de la FTFA. Cette réunion vise à établir les bases d'une collaboration future entre le Tchad et les instances dirigeantes du football mondial et continental.L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des perspectives de développement du football tchadien, notamment :Le Ministre a souligné l'importance de la coopération avec la FIFA et la CAF pour promouvoir le football au Tchad et a mis en avant les projets en cours pour améliorer les conditions des jeunes talents et des structures sportives.Les représentants de la FIFA ont exprimé leur volonté de soutenir le football tchadien à travers divers programmes d’accompagnement et de financement. Cette rencontre représente un tournant décisif pour le football tchadien, offrant de nouvelles perspectives d’évolution et de professionnalisation du sport dans le pays.M. Maïdé Hamit Lony a conclu en réaffirmant l'engagement des plus hautes autorités, y compris celui du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l'État, à renforcer les partenariats internationaux et à investir dans les infrastructures pour garantir un avenir prometteur au football tchadien.