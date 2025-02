Le Tchad renforce sa résilience face aux inondations : Innocent Dingamro Tomasbé forme les populations vulnérables

Dans le cadre du projet PACIN, financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Croix-Rouge Française et ses partenaires locaux, Innocent Dingamro Tomasbé, Secrétaire Général de l'association "Je respecte ma ville/Tchad", a participé à une formation de formateurs. Cette formation, axée sur l'évaluation des vulnérabilités et le renforcement des capacités communautaires, vise à équiper les populations de Toukra, Sokolo et Ngonmba pour mieux faire face aux risques d'inondations.

Les inondations sont un fléau récurrent au Tchad, causant d'importants dégâts matériels et humains. Pour faire face à cette menace, il est essentiel de renforcer la résilience des communautés. Cette formation s'inscrit dans cette dynamique en offrant aux participants les outils nécessaires pour :



Évaluer les risques : Identifier les zones les plus vulnérables et les facteurs aggravants.

Identifier les zones les plus vulnérables et les facteurs aggravants. Mettre en place des plans d'urgence : Définir les actions à mener avant, pendant et après une inondation.

Définir les actions à mener avant, pendant et après une inondation. Sensibiliser les populations : Informer les communautés sur les bonnes pratiques à adopter pour se protéger.

Un projet d'envergure





Le projet PACIN, porté par la Croix-Rouge Française, vise à améliorer la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles dans plusieurs régions du Tchad. La formation des formateurs est une étape essentielle de ce projet, car elle permet de multiplier les actions de sensibilisation et de renforcer les capacités locales.





Les bénéfices de cette formation





Grâce à cette formation, les participants sont désormais en mesure de former à leur tour leurs communautés, de les sensibiliser aux risques d'inondations et de les accompagner dans la mise en œuvre de mesures de prévention.