Le Tchad renforce ses capacités en matière d'entraide judiciaire pénale

L'École Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) a organisé, du 22 au 24 octobre 2024, un atelier de formation consacré à l'entraide judiciaire pénale. Cet événement, en partenariat avec Expertise France, a permis de renforcer les compétences des acteurs judiciaires tchadiens dans un domaine crucial pour la coopération internationale en matière de justice.



L'entraide judiciaire pénale est un mécanisme essentiel pour lutter contre la criminalité transnationale et garantir l'application de la loi au-delà des frontières nationales. En permettant aux États de coopérer en matière d'enquête et de poursuite pénale, elle contribue à renforcer l'état de droit et à protéger les victimes.



C'est dans ce contexte que l'atelier organisé par l'ENFJ prend toute son importance. Les participants, issus de différents services de la justice, ont pu bénéficier d'une formation approfondie sur les principes et les mécanismes de l'entraide judiciaire pénale.



Ces échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les enjeux de l'entraide judiciaire pénale et d'acquérir les connaissances nécessaires pour traiter efficacement les dossiers.



Le Secrétaire général du Ministère de la justice et des Droits Humains, Saleh Ben Biang, a souligné l'importance de cette formation et a appelé à une poursuite de la coopération avec Expertise France. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les connaissances acquises lors de cet atelier afin d'améliorer l'efficacité de la justice tchadienne.



Cet atelier de formation marque une étape importante dans le processus de modernisation de la justice tchadienne. En renforçant les capacités des acteurs judiciaires en matière d'entraide pénale, le Tchad s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale et démontre sa volonté de lutter contre la criminalité transnationale.