Le Tchad représenté à la formation JICA sur le sixième secteur économique

M. Idriss Hamatkreo, Directeur Général Adjoint de la Protection Civile du Tchad, est actuellement au Japon pour participer à un programme de formation intensif organisé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Cette formation, qui se déroule dans la commune de Sera, s'inscrit dans le cadre du programme de co-création des connaissances de la JICA, un dispositif unique qui vise à partager les expériences et les savoir-faire japonais avec les pays en développement.







Le sixième secteur économique, une approche innovante



Les participants à cette formation, issus du Mali, du Burundi, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, ont l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur un concept économique novateur : le sixième secteur. Ce secteur, souvent négligé, englobe les activités de transformation, de distribution et de vente de produits alimentaires. L'approche japonaise met l'accent sur l'intégration de ce secteur avec le secteur primaire, notamment l'agriculture, afin de créer des chaînes de valeur plus efficaces et de générer des revenus supplémentaires pour les populations rurales.







Les bénéfices de cette formation



Cette formation permettra à M. Hamatkreo et aux autres participants d'acquérir de nouvelles compétences en matière de :



Gestion intégrée des chaînes de valeur : Les stagiaires apprendront à optimiser les différentes étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Développement rural : Ils seront sensibilisés aux enjeux du développement rural et aux moyens de promouvoir des activités économiques durables.

Coopérativisme et économie sociale : Ils découvriront les modèles de coopération et d'économie sociale mis en place au Japon et pourront envisager leur adaptation au contexte de leurs pays respectifs.

Tourisme rural : Ils exploreront les liens entre agriculture, tourisme et développement local.

Un retour attendu pour le Tchad



Au terme de cette formation, M. Hamatkreo pourra mettre à profit les connaissances acquises pour contribuer au développement de son pays. Il pourra notamment :



Soutenir le développement des filières agricoles : En identifiant les opportunités de transformation et de commercialisation des produits locaux.

Promouvoir l'entrepreneuriat rural : En accompagnant les producteurs dans la création de petites entreprises.

Renforcer les capacités des acteurs locaux : En transférant les connaissances acquises lors de la formation.

L'engagement de la JICA



En organisant ce type de formation, la JICA démontre son engagement en faveur du développement durable et de l'autonomisation des pays partenaires. Le programme de co-création des connaissances est un outil précieux pour partager les expériences et les savoir-faire japonais et pour renforcer les capacités des acteurs locaux.