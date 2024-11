Le Tchad s'engage pour l'insertion professionnelle des jeunes : Un comité créé pour accélérer l'intégration des lauréats de l'INJS

Dans le cadre de sa politique de promotion de la jeunesse et de l’emploi, le Ministère de la Jeunesse et des Sports vient de franchir une étape décisive. En effet, le Ministre Abakar DJERMAH AUMI a signé ce jour un arrêté portant création d’un comité chargé de réactualiser les dossiers d’intégration à la fonction publique des lauréats de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS).





Cette décision fait suite aux nombreuses sollicitations des jeunes diplômés de l’INJS, qui attendent avec impatience leur intégration dans la fonction publique, conformément aux orientations du Chef de l’État.





Les missions du comité



Le comité ainsi constitué aura pour missions de :



Recenser tous les lauréats de l’INJS des promotions 2009 à 2023 ;

des promotions 2009 à 2023 ; Vérifier l’état des dossiers physiques déposés à la Fonction Publique ;

déposés à la Fonction Publique ; Faire compléter les dossiers manquants par les intéressés ;

par les intéressés ; Actualiser l’ensemble des dossiers afin de les transmettre au Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale.



Une avancée majeure pour la jeunesse tchadienne



Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de doter le pays de ressources humaines qualifiées dans le domaine du sport et de la jeunesse. L’intégration des lauréats de l’INJS permettra non seulement d’améliorer la qualité des services offerts dans ces secteurs, mais aussi de donner une perspective d’avenir à ces jeunes diplômés.







Cette décision marque un tournant dans la politique de la jeunesse au Tchad. Elle est le fruit d’une concertation étroite avec les acteurs du secteur et répond à une attente légitime de nos jeunes diplômés.