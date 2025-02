Le Tchad se prépare à accueillir un événement majeur sur les infrastructures

Le Tchad se prépare activement à accueillir le Forum International des Infrastructures, un événement majeur qui se tiendra du 18 au 20 février 2025 à N'Djaména. Ce mercredi 12 février, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Amri Idriss Kourda, a présidé une réunion de suivi pour finaliser les derniers préparatifs.





Une mobilisation générale





Cette rencontre a rassemblé l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de ce forum, notamment la secrétaire d'État aux Infrastructures chargée de l'Entretien Routier, Haoua Abdelkerim Ahmada, le comité d'organisation et les experts de l'AUDA-NEPAD. Les échanges ont porté sur les aspects logistiques, les thématiques clés et la composition des panels.





Les enjeux du forum





Ce forum international a pour objectif de mobiliser les acteurs du secteur des infrastructures autour de projets structurants pour le développement du Tchad. Il s'agira de discuter des défis et des opportunités liés au développement des infrastructures, de présenter les projets en cours et à venir, et de mobiliser des financements.





Les priorités du gouvernement





Le ministre Amri Idriss Kourda a souligné l'importance de cet événement pour le développement du Tchad. Il a exhorté les organisateurs à travailler de manière coordonnée pour assurer le succès de ce forum. Le ministre a également insisté sur la nécessité de faire de ce forum un espace d'échange et de partage d'expériences entre les différents acteurs.







Le Tchad se positionne comme un pays en développement dynamique, et l'organisation de ce forum est une preuve de cette ambition. En réunissant les acteurs clés du secteur des infrastructures, le Tchad souhaite attirer les investissements et accélérer son développement économique.