Le Tchad se prépare à briller au FESPACO : le ministre Teguil mobilise les cinéastes

À l'approche du 29ème Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), le ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a tenu une réunion avec les acteurs du cinéma tchadien. L'objectif ? Mobiliser les forces vives du secteur pour assurer une belle représentation du Tchad, pays invité d'honneur de cette édition.



Le ministre a souligné l'importance de l'unité et de la cohésion au sein de la communauté cinématographique tchadienne. Il a rappelé que le succès de cette participation dépendra de la capacité de tous à travailler ensemble et à mettre en avant les talents et la diversité du cinéma tchadien.



Un soutien sans faille du gouvernement



Abakar Rozzi Teguil a rappelé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement du cinéma tchadien. Il a notamment souligné le soutien apporté par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, qui a lancé un appel à projets pour la production et la post-production de films. Cette initiative a permis à de nombreux cinéastes de réaliser leurs projets et de renforcer le secteur audiovisuel tchadien.





Les enjeux du FESPACO pour le Tchad





Le FESPACO représente une opportunité unique pour le Tchad de promouvoir son cinéma et sa culture à l'échelle internationale. En tant que pays invité d'honneur, le Tchad aura une visibilité accrue et pourra ainsi attirer de nouveaux partenaires et investisseurs.





Cette manifestation permettra également de renforcer les échanges entre les cinéastes tchadiens et leurs homologues africains. C'est l'occasion pour le cinéma tchadien de se faire connaître et de se positionner sur la scène cinématographique africaine.







Le Tchad est prêt à briller au FESPACO 2025. Grâce au soutien du gouvernement et à la mobilisation des acteurs du cinéma, le pays pourra présenter une image dynamique et créative de sa culture. Ce festival sera l'occasion de célébrer le cinéma tchadien et de renforcer les liens de coopération avec les autres pays africains.