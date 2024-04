Le Tchad sollicite le soutien du Mali pour la Direction générale de l'ASECNA

La délégation a été accueillie par le Président de la Transition et Chef de l'État Malien, le Colonel Assimi Goïta. Au nom du président tchadien, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, les émissaires ont transmis une demande de soutien à la candidature du Tchad pour le poste de Directeur Général de l’ASECNA auprès de son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta.



M. Mahamat Assouyouti Abakar, en sa qualité de chef de la délégation, a souligné les profonds liens d'amitié et de fraternité entre le Tchad et le Mali, et a exprimé que le Tchad avait reçu des assurances de soutien de la part des autorités maliennes pour sa candidature. Il a également fait remarquer que cette candidature représentait non seulement les intérêts du Tchad mais aussi ceux des États du Sahel dans leur ensemble.



Au nom du président tchadien, le chef de la délégation a exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance envers les autorités maliennes pour leur soutien favorable à la candidature tchadienne.