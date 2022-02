Le Tchad "tient la queue dans l'indice de développement et la tête en matière de violence"

Le président de la Chambre nationale des notaires du Tchad, M. Djormainn Germain, a expliqué qu'ils sont "excédés par la récurrence des tueries, des barbaries et des massacres de paisibles citoyens dans leur propre pays qui se dit un État démocratique et un État de droit". Ils se disent excédés par l'absence de l'autorité de l'État avec pour conséquence directe l'inégalité et l'impunité.



Pour sa part, Djerandi Laguerre, bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats du Tchad, a déclaré "qu'ils marchent pour réclamer et exiger le respect des droits humains et dire non à la barbarie". Il appelle l'État à assumer sa responsabilité.



"Trop c’est trop, le sang à assez coulé. Toute la population tchadienne est endeuillée et continue d'être endeuillée. L'État a l'obligation régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens", a ajouté le bâtonnier.