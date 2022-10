Le Tchad veut le soutien de la Guinée Bissau pour sa phase de transition

Aux côtés de son homologue Umaro Sissoco Embalo, il a émis le vœu de voir la Guinée-Bissau et la CEDEAO joindre leurs voix à celle de la CEEAC pour plaider auprès de la communauté internationale en vue de la mobilisation des moyens pour accompagner le Tchad dans cette phase de transition.



Les deux dirigeants se sont retirés pour des échanges à huis clos pendant presque deux heures, avant que ces échanges ne soient élargis aux deux délégations, informe la Présidence du Tchad. C’est ensuite que les deux présidents font face à la presse.



“Le Tchad sait compter sur l’engagement de la République sœur de Guinée Bissau et sur son appui pour la réussite de la deuxième phase de transition”, a affirmé Mahamat Idriss Deby.



À l’issue de leurs déclarations, les deux chefs d’Etat ont affiché leur volonté commune à œuvrer pour l’opérationnalisation de la Commission mixte formalisant l’accord cadre signé le 29 février 2021 entre le Tchad et la Guinée-Bissau, pour le bénéfice mutuel des deux peuples.