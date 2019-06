TCHAD Le Tchad veut se positionner comme la destination des investissements rentables

Le Tchad a accueilli les 26, 27 et 28 juin 2019, 13 délégations du monde arabe, plus de 180 entrepreneurs, chefs d’entreprises, industriels, PME, investisseurs arabes, internationaux et de la sous-région. Plusieurs panels riches et ateliers, rencontres G2G, B2B et B2G ont alimenté les échanges pendant ces trois jours de rendez-vous d’affaires à N’Djamena.



"Un forum initiateur de synergies", selon le Président Idriss Déby Itno



Cette première édition du forum Invest in Tchad a dépassé de loin les pronostics les plus optimistes en réussissant pour la première fois à rassembler à N’Djamena le gotha économique et financier arabe, tchadien, sous-régional et international. Après trois jours d’échanges, d’exposés, des tables-rondes, établissements des liens et renforcement de partenariats stratégiques, le Tchad peut légitimement estimer avoir enregistré un succès économique et diplomatique de taille.



Son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad a ouvert le forum. Il a affiché la volonté forte du gouvernement tchadien à accueillir les investisseurs pour accompagner l’émergence du Tchad et en faire le carrefour d’affaires reliant le monde arabe à l’Afrique subsaharienne. « L’Afrique ne serait pas tout à fait l’Afrique sans le Monde arabe et le Monde Arabe ne serait pas ce qu’il est sans l’Afrique » a déclaré le Président. Il insista sur l’importance stratégique des investissements dans la réalisation des ambitions d’émergence à moyen terme du Tchad et réaffirma d’emblée que l’esprit du forum Invest in Chad, est un « forum initiateur de synergies ». Après le mot d’ouverture du Président, le Ministre de l'Économie et de la Planification du Développement Dr Issa Doubragne et à sa suite, Monsieur Dr Sidi Ould TAH Directeur General de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et Amir Adou Artine Président de la Chambre de commerce du Tchad ont tour à tour rappelé les efforts du gouvernement pour assainir le cadre des investissements, l’urgence de la diversification de l’économie tchadienne et une synergie des forces audacieuses pour développer le secteur privé du pays.



Une programmation concrète et axée sur le business matching



En termes de résultats immédiats, on peut noter la réalisation de toutes les activités majeures du forum et notamment :



- La présentation de 6 exposés sur les potentialités sectorielles par les ministères ;

- 16 projets du secteur privé, présentés par leurs porteurs ;

- Une table-ronde sur les politiques et les stratégies des pays arabes en matière d’investissements et de financement des économies des pays subsahariens et en particulier le Tchad présenté par le Directeur général de la BADEA et le responsable du développement des banques de détails à l’international d’Attijariwafa Bank ;

- Un haut-panel sur l’avenir de la coopération entre le Tchad et le Monde arabe qui a vu la participation de 3 ministres tchadiens, en charge de l’Économie, des Finances et la Ministre SGG, du DG de la BADEA, et du Directeur Afrique centrale de la BAD ;

- La présentation de deux programmes, dont structurants à savoir le PADLFIT et le SWEED un projet de développement ;

- Plus de 70 rencontres et discussions BtoB, BtoG et GtoG ;

- Présence de 650 participants, 180 venus du monde arabe (Arabie sa@aoudite, Émirats Arabe Unies, Maroc, Qatar, Soudan, Koweït, Algérie, Égypte, Tunisie, Bahreïn, Oman…) et une importante présence du public durant les plénières des exposés et présentations de projets et programmes.



Entre deux présentations de projets, partenaires d’affaires, prestataires de services, apporteurs d’affaires, industriels, fonds d’investissement ont échangé les bonnes pratiques et opportunités pour réaliser des affaires.

Un soutien indéfectible de partenaires



Au stade actuel des rencontres et de manière provisoire on peut signaler un cumul de 200 millions $ en termes d’engagement suite aux séances de BtoB, BtoG et GtoG. Une estimation plus précise sera faite dans le rapport final du forum.



L’événement a été une occasion durant laquelle nous avons noté l’engagement de partenaires privés et institutionnels autre que la BADEA, tel que la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement, le PNUD et le fonds de l’OPEC pour le développement (OFID).



Se réjouissant du bilan de l’événement, le Ministre de l'Économie et de la Planification du Développement Dr Issa Doubragne a déclaré : « étant la première édition d’une série de fora géographique, Invest in Tchad marque le début d’une nouvelle et belle dynamique ; nous allons d’ici la prochaine édition mettre en place une série d’actions stratégiques afin de renforcer la tendance enclenchée. Le Tchad doit tirer profit de son riche potentiel et se positionner comme la nouvelle destination des investissements rentables en Afrique. C’est ça le Tchad que nous voulons ! »





