Le Togo a désigné 5 athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo

Les athlètes qui représenteront le Togo aux Jeux olympiques, Tokyo 2021, sont enfin connus. Le Comité National Olympique Togolais (CNOT) a en effet communiqué le jeudi 01er juillet 2021, la liste officielle des qualifiés. Ils sont au total cinq (05), à raison de quatre (04) pour les Jeux olympiques et un (01) pour les Jeux paralympiques.



Première à se qualifier pour Tokyo dans la discipline « Aviron », Claire AYIVON, 25 ans, dont ce sera la deuxième participation après Rio en 2016, sera le porte-drapeau de la délégation togolaise lors de la cérémonie d’ouverture. La native de Togoville, dont le parcours est associé à celui du premier médaillé olympique togolais, Benjamin BOUKPETI, sera accompagnée par Fanny Kokou DODZI (34 ans, Tennis de table), Fabrice DABLA (28 ans, Athlétisme), Damien OTOGBE (18 ans, Natation), et Kabissa KOUMEALO (31 ans, Javelot et disque en fauteuil / Paralympique).



Cette dernière tentera notamment de faire mieux qu’Aliou BAWA, qui a défendu le Togo au Brésil il y a quatre ans. Une cérémonie officielle de remise de drapeau aux 5 athlètes aura lieu dans les prochains jours à la Primature avant l’envol de la délégation pour la capitale nippone. Pour mémoire, le Togo a participé pour la première fois aux Jeux olympiques en 1972 à Munich en Allemagne. Depuis cette année, le pays est régulièrement à tous les Jeux olympiques à l’exception des éditions de 1976 et de 1980.



Quant aux Jeux paralympiques, le Togo a fait son apparition dans cette compétition pour la première fois en 2016, c’était à Rio de Janeiro. Rappelons que les JO de Tokyo étaient initialement prévus pour se tenir en juillet 2020 mais ils ont été reportés d’un an par le Comité international olympique (CIO) en raison de la pandémie du Coronavirus. La compétition se déroulera finalement du 23 juillet au 08 août prochain.