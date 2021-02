Le Togo adresse une demande officielle à la Russie pour bénéficier du vaccin "SputnikV"

Outre le vaccin « AstraZeneca », le Togo est également en train d’effectuer des négociations pour bénéficier du vaccin « SputnikV » mis au point par la Russie contre le Coronavirus. L’information a été révélée ce mardi 16 février 2021 par le ministre des Affaires étrangères Russe, Sergueï LAVROV, suite à des échanges avec le Chef de la Diplomatie togolaise, Robert DUSSEY. Ce dernier séjourne actuellement dans la ville de St Petersbourg (Russie), dans le cadre d’une visite de travail.



« Nos collègues du Togo nous ont contactés avec une demande officielle de coopération pour l’expédition de ce vaccin. Nous devons prendre des mesures, effectuer certaines procédures légales et, dès que cela sera achevé, nous serons prêts à examiner les étapes pratiques… Dès que SputnikV recevra son homologation au Togo, nous serons en mesure d’effectuer l’envoi », a indiqué le diplomate russe.



Selon les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le vaccin Sputnik V, mis au point par la Russie à une efficacité globale de 91,6 % contre le Coronavirus. Le Togo est le quatrième pays sur le continent après l’Algérie, la Tunisie et la Guinée, a adressé une demande à la Russie pour acquérir son vaccin contre la Covid-19.







Notons que l’annonce intervient alors qu’au plan national, les autorités accélèrent les préparatifs pour le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, dans une note adressée il y a quelques jours aux responsables régionaux et préfectoraux, le ministre de la santé, Prof. Moustafa MIJIYAWA a demandé le dénombrement des premières cibles de la campagne. « La première phase de la vaccination se fera avec le vaccin Astrazeneca, et aura lieu dans les semaines à venir », a annoncé le ministre.



Cette campagne de vaccination ciblera selon la note du ministre, le personnel de santé sur toute l’étendue du territoire, et les populations à haut risque (personnes âgées de 50 à 64 ans, personnes de moins de 50 ans ayant des affections chroniques et facteurs de risques, et les détenus, déplacés ou réfugiés), situées dans la région sanitaire du Grand Lomé. A ce jour, le Togo a recensé près de 5900 cas pour 81 décès.