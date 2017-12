Le Togo classé meilleur élève dans la réalisation des réformes dans l’espace UEMOA

Lomé - La Commission de l’UEMOA tient depuis hier à Lomé en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances, les travaux de la Revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de ses pays membres.



Au cours des travaux, le président de la Commission de l’UEMOA, Abdallah Boureima a salué les efforts effectués par le Togo dans la mise en œuvre des réformes prescrites par l’institution à ses Etats membres. Selon le président de la Commission, « le Togo affiche un taux de mise en œuvre satisfaisant de 62% ».



Il faut dire qu’en novembre dernier, des améliorations avaient été notées au plan national, s’agissant de la mise en œuvre des réformes dans l’Union. Le Togo a pris un certain nombre de mesures, notamment : la loi portant égalité de traitements des étudiants étrangers ressortissant de l'UEMOA, dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur, un décret portant institution de l'audit de sécurité routière au Togo, un arrêté interministériel portant procédure d'ouverture, modalités de fonctionnement et d'exploitation d'établissements privés d'enseignement de conduite des véhicules automobiles (auto-écoles).



Ainsi sur un ensemble de 108 réformes engagées par l'Union, le taux de transposition du Togo se situe à 81%, soit 87 réformes effectuées, a révélé les services du Ministère de l’Economie et des Finances. Pour le Ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, la réalisation rapide de ces réformes a été possible que grâce à la volonté politique et à l’implication personnelle du chef de l’Etat Faure E. Gnassingbé. Toutefois reconnais le ministre des finances des efforts restent à faire, « le chemin à parcourir pour atteindre notre objectif final est encore long, mais avec la volonté de tous les acteurs et surtout en comptant sur les appuis multiformes de l’organisation communautaire, nous osons croire que ce défi pourra être relevé », a déclaré le ministre Sani Yaya.



Notons que c’est à l’initiative et sous la présidence de SEM Faure Essozimna Gnassingbé, en 2013, que la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l'UEMOA a institué une Revue annuelle afin d’améliorer la gouvernance économique et politique au sein de l’Union ainsi que son attractivité pour les investisseurs potentiels.



Rappelons que l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) a été créée en janvier 1994 à Dakar au Sénégal. C’est une institution sous régionale qui regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest francophone à savoir, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces huit pays faut-il le souligner ont tous en commun une monnaie unique, le Francs CFA.



Précisons enfin que les travaux de la revue annuelle sont présidés conjointement par Abdallah Boureima, le Président de la Commission de l’UEMOA et Sani Yaya, le ministre togolais de l’Economie et des Finances. La rencontre prendra fin le vendredi 22 décembre prochain.