Le Togo élu au comité intergouvernemental du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Lomé, le 19 juin 2018- Le Togo va siéger au sein du Comité intergouvernemental de la Convention mondiale de l’UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel. Le pays vient d’être élu avec d’autres pays pour représenter l’Afrique au sein de ce comité.



C’était au cours de la 7ème réunion de l’Assemblée Générale de la Convention de l’Unesco pour le Patrimoine culturel immatériel, tenue du 04 au 06 juin dernier à Paris. L’information a été communiquée hier lundi par le gouvernement togolais. Ainsi, le Togo va siéger pour un mandat de 4 ans au sein du comité intergouvernemental de la convention de l’UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel pour promouvoir la culture togolaise en particulier et celle de l’Afrique en général.



Cette élection, précise le communiqué, est le résultat des efforts que le gouvernement togolais déploie, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, dans le cadre de la promotion du secteur culturel du pays. Elle ouvre la voie pour une plus grande visibilité du patrimoine culturel togolais, riche et diversifié. Cette admission constitue donc une opportunité pour tous les acteurs culturels du Togo, a poursuivi le communiqué.



Concrètement, le Togo et les autres pays élus au sein de ce comité auront la lourde tâche de veiller à la sauvegarde et au respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés.



Pour information, le patrimoine culturel immatériel est l’ensemble des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. En 2003, l’UNESCO a adopté une convention sur la sauvegarde des patrimoines culturels immatériels (PCI).