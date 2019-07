Le Togo envoie 140 soldats au Mali pour appuyer les troupes de la MINUSMA

Lomé - Un nouveau contingent de 140 éléments des forces armées et de sécurité togolaises s’est envolé mardi 2 juillet 2019 en destination du Mali pour participer à l’opération de sécurisation de ce pays en proie à des attaques terroristes.



Le déploiement de cette nouvelle vague regroupée au sein de la Force de Police des Nations Unies (FPU), s’inscrit dans le cadre de la contribution du Togo à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Ces troupes sont constituées de policiers, de médecins ou encore d’infirmiers. Elles iront remplacer les précédents contingents envoyés sur place.



Une fois arrivés au Mali, ces soldats togolais engagés dans la MINUSMA auront pour tâche principale d’assurer la sécurité des personnels et des installations des Nations Unies, le maintien de l’ordre public et la sécurité des populations conformément aux mandats spécifiques.



Pour qu’ils puissent bien accomplir leurs missions, ces éléments de relève ont été outillés en diverses techniques relevant du savoir-faire, et savoir être, indispensables à leur évolutio, dans un environnement urbain, au regard du contexte asymétrique des menaces auxquelles ils auront à faire face.



Avant leur départ, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Col. Messan Akobi, a prodigué d’utiles conseils aux ambassadeurs togolais. Il les a exhortés à faire usage des tactiques, techniques et procédures apprises, au cours de leur formation, tout en leur demandant d’intégrer le souci du respect du droit dans leur mission et des consignes données.



Le Col. Akobi les a, par ailleurs, exhortés à tenir leur rang, leur place et d’y servir efficacement la paix, en portant haut les couleurs nationales. Car, « c’est le Togo qui se déplace à travers vous », a-t-il martelé.



L’expertise des Togolais a largement contribué à ramener le calme au Mali. Le professionnalisme des soldats sur le théâtre des opérations est aussi régulièrement salué par les responsables de l’ONU. Rappelons que le Togo compte près de 2000 hommes déployés dans divers pays sur le continent et qui travaillent pour le maintien de la paix et la sécurité des populations.