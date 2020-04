Le Togo mobilise 22 milliards de FCFA sur le marché financier régional (UMOA)

Malgré la crise sanitaire qui sévit dans la zone UEMOA, le marché financier régional est à flot. Ce vendredi 17 avril 2020, le Togo a bouclé la levée de fonds de 22 milliards de FCFA sur le dit marché.



Le pays, a la recherche de 20 milliards à travers un bon assimilable du trésor (court terme), a été abondamment servi par les investisseurs régionaux, à hauteur de 29 milliards, soit un taux de couverture de plus 147%. Les Bons assimilables du Trésor (BAT) sont émis par le Trésor Public du Togo et bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat. Les revenus perçus sur BAT sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Togo. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.



Si depuis le début de l’année, les recettes domestiques se sont raréfiées, sapées par le nouveau Coronavirus dont le premier cas a été détecté le 06 mars, ce nouveau succès constitue une autre bouffée d’oxygène pour Lomé. Pressé par la pandémie, le pays a dû prendre des mesures drastiques, impliquant un confinement partiel aux coûts socio-économiques pesants.



Si plusieurs financeurs ont annoncé leur volonté d’accompagner cette période de vache maigre, seuls le FMI et la Banque mondiale ont, pour l’instant, sorti une enveloppe à la hauteur de l’épidémie. Le premier, en plus d’octroyer la dernière tranche du financement du programme triennal, a complété son engagement avec 58 milliards de FCFA supplémentaires pour lutter exclusivement contre le Covid-19. La Banque mondiale quant à elle a soutenu les autorités togolaises à hauteur de 7 milliards de FCFA.



Pour rappel, le 13 mars dernier, le Togo réussissait à mobiliser 55 milliards de FCFA sur ce même marché financier alors que le premier cas venait d’être détecté sur son sol. L’argent collecté vise à assurer la couverture des besoins de financement du budget exercice 2020 de l’Etat.