Le Togo remet à jour sa politique d’action sociale pour mieux lutter contre la pauvreté

Lomé - Le mois dernier, le ministère de l’Action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation, a remis à jour la Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS). C’était à la faveur d’un atelier de validation, avec l’appui de partenaires comme l’UNICEF.



Cette nouvelle approche actualisée, vise entre autres à entrer en cohérence avec le nouveau contexte économique et administratif du pays : notamment l'évolution de la pauvreté au Togo sur la dernière décennie, la mise en branle du Plan Nationale de Développement (dont l’Axe 3 fait la part belle au social), et le processus décentralisation, qui a connu un tournant important en 2019 avec les élections locales.



Ainsi, informe la Direction générale de l'action sociale, « beaucoup de projets sont déjà déclinés dans cette politique, et l'ensemble des projets ne sont que des déclinaisons de ce que nous trouvons déjà dans le Plan national de développement ».



De fait, dans le nouveau document, qui ne rentrera effectivement en vigueur qu’après son adoption en Conseil des ministres, par le gouvernement, intègre des projets déjà entamés, comme les systèmes de filets sociaux de sécurité, ou encore le programme de transferts monétaires pour les populations vulnérables.