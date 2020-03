Le Togo signe un accord de coopération nucléaire avec l’AIEA

Lomé - Le ministre des affaires étrangères, Robert DUSSEY séjourne actuellement à Vienne en Autriche dans le cadre d’une visite de travail. Il en a profité pour signer le mercredi 11 mars 2020, un accord nucléaire avec l’Agence international de l’énergie atomique (AIEA), représenté par son directeur général adjoint, Dazhu YANG.



Il s’agit d’un cadre de référence pour la planification à moyen terme, de la coopération entre le Togo et l'AIEA. L’accord qui s’étend sur une durée de 05 ans (2020-2025), prévoit une coopération technique dans le domaine de la technologie nucléaire, afin de soutenir les objectifs de développement du Togo.



05 domaines prioritaires sont ciblés : sûreté nucléaire et radiologique, alimentation et agriculture, santé et nutrition, eau et environnement, énergies et mines. Le Chef de la diplomatie togolaise a ensuite eu un entretien avec le Directeur de l’Agence, Rafael Mariano Grossi.



L’AIEA créée en 1957, est l’organisation onusienne chargée de la promotion de l’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire. Elle est reconnue dans le monde pour son action de contrôle sur le nucléaire iranien et nord-coréen. L’agence développe également sa coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de la santé, de la nutrition, de l’énergie et des mines. Rappelons que le Togo est membre de l’AEIA depuis 2012.