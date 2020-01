Le Togo succède au Libéria à la présidence du Groupe des Etats africains membres de l’ONU

Lomé - Le Togo assume désormais la présidence du Groupe des Etats africains membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Une cérémonie de passation de services s’est tenue en ce sens le 3 janvier dernier à New-York au siège de l’organisation onusienne entre le Représentant permanent du Libéria auprès des Nations Unies et Président pour le mois de décembre, Dee-Maxwell SAAH KEMAYAH, et Franck Kokou KPAYEDO, l’ambassadeur et Représentant permanent du Togo.



Au cours de son mandat, le Togo convoquera et présidera les réunions du Groupe africain, coordonnera la formulation de ses positions et s’exprimera le cas échéant en son nom lors de certaines réunions qui se dérouleront au siège des Nations Unies.



En sus du renforcement de la synergie d’action entre Addis-Abeba et New York afin de faire progresser l’intérêt de l’Afrique aux Nations Unies, le Togo s’efforcera également de régler certaines questions liées à une meilleure représentativité du continent au sein de certains comités.



Pour rappel, le Groupe Africain, composé des 54 pays membres de l’Union africaine est présidé par un ambassadeur d’un État membre, le poste étant en rotation tous les mois.