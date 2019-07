Le Togo va créer un établissement spécialisé dans la formation aux métiers du transport et de la logistique

Lomé - Le Togo ambitionne de devenir un hub logistique d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans toute l’Afrique de l’Ouest comme le stipule l’axe 1 de son Plan national de développement (PND 2018-2022).



Certes l’ambition est noble. Mais il va falloir disposer des personnes qualifiées qui pourront travailler à la réussite de cet objectif. Et les autorités gouvernementales y pensent clairement. Raison pour laquelle, elles envisagent de doter le pays d’un établissement de formation professionnelle aux métiers du transport et de la logistique.



La mise en service de ce centre, porté par le Projet d’appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce, doit permettre de former les jeunes aux métiers ciblés et de mettre à disposition du marché de l’emploi, des ressources humaines qualifiées au Togo.



Ce centre de formation spécialisée qui verra bientôt le jour viendra s’ajouter à d’autres du même genre, comme les IFAD (Instituts de formation en alternance pour le développement), initiés par le gouvernement dans le but de résoudre le problème d’inadéquation formation/emploi et de renforcer l’offre de formation professionnelle au Togo.



Soulignons qu’à part le centre de formation, le Projet d’appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce prend également en compte la construction de nouveaux bureaux au siège de la Direction des transports routiers et ferroviaires (DRTF).